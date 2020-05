Puglia, primo giorno senza decessi. Ma ci sono 30 nuovi casi: 20 solo a Bari, zero contagi a Lecce e Taranto

Primo giorno senza morti in Puglia. Ma nel giro di 24 ore quasi triplicati i nuovi casi a fronte di un campione di test pressocchè invariato. Sono le novità del bollettino epidemiologico diffuso oggi dalla Regione da cui emergono 30 nuovi casi di cui solo 20 in provincia di Bari. Un balzo in avanti che per il momento rientra in una cosiddetta fisiologica oscillazione - come definita dagli esperti - ma che da ora in poi alla luce dell'allentamento delle misure diventerà un punto di riferimento per comprendere l'eventuale ritorno di contagi visto il gran movimento d gente che preoccupa tanti.

I 30 casi sono stati registrati su un numero complessivo di 1919 test effettuati e sono così suddivisi: 20 nella Provincia di Bari; 1 nella Provincia Bat; 4 nella Provincia di Brindisi; 5 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto.

E proprio nel capoluogo in queste ore riflettori accesi soprattutto per numerosi assembramenti riscontrati nei parchi e sul lungomare: una situazione che ha acceso gli alert delle autorità sanitarie che temono un ritorno dei contagi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.286 così divisi: 1.391 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 604 nella Provincia di Brindisi; 1.108 nella Provincia di Foggia; 503 nella Provincia di Lecce; 270 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 76.643 test. Sono 1.114 i pazienti guariti, mentre sono scesi a 2.729 sono i casi attualmente positivi.

Intanto in Puglia impazza la polemica (anche politica) sulle aperture di parrucchieri ed estetisti. Ieri mattina, la Regione aveva fatto sapere che avrebbero aperto il 18, nel pomeriggio poi una dichiarazione del Governatore aveva fatto pensare ad un passo indietro facendo capire che ogni scelta sarebbe stata subordinata a quella del Governo. Oggi lo stesso Emiliano conferma: il 18 si potrà andare dal barbiere.