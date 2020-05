Coronavirus Italia, calano i positivi (-3.842) e i ricoveri in ospedale (-802). I morti sono 194

Continuano a calare i casi di Coronavirus in Italia anche se le immagini dei Navigli di Milano presi d’assalto dai cittadini fanno temere il peggio per il prosieguo della Fase 2. Secondo i dati diffusi dal bollettino della Protezione Civile, sono 87.961 le persone attualmente positive, 99.023 i guariti e 30.201 i decessi per un totale di 217.185 casi di Covid-19 registrati dall’inizio dell’epidemia.

IL BOLLETTINO - Sono 84.842 (-3.842) le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, 30.395 (+194) i decessi e 103.031 (+4.008) i guariti, per un totale di 218.268 (+1.083) casi: è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile inerente all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. Dei 84.842 attualmente positivi, 13.834 (-802) sono ricoverati in ospedale, 1.034 (-134) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 69.974 (-2.183) sono in isolamento domiciliare.

Continua dunque a diminuire il numero delle persone attualmente positive, mentre aumenta quello dei guariti. Rispetto alla giornata di ieri, infatti, sono 3.842 (ieri erano -1.663 ) le persone in meno tra gli attuali positivi, mentre oggi si registrano 103.031 guariti (ieri erano stati 2.747). In diminuzione i morti. Oggi si registrano, infatti, 30.395 morti (ieri erano stati 243). Si conferma, trend ormai consolidato da settimane, il decremento sia degli ospedalizzati che dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, infatti, oggi si registra un -802 (ieri erano -538) , mentre il numero dei ricoverati nelle terapie intensive scende di 132 unità (ieri erano stati -143). Calano anche gli isolamenti domiciliari: -2.183 oggi, ieri -982.

Sette regioni italiane e una provincia autonoma non hanno fatto registrare nuove vittime per il coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta di Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna e della Provincia autonoma di Trento.

Per quanto riguarda i malati - gli attualmente positivi nelle tabelle della Protezione civile -, calano ovunque tranne che nel Lazio e in Molise, dove aumentano rispettivamente di 17 e 21 unità.