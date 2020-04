Deputato barese Sisto su ordinanza Emiliano: «Schizofrenica, un insieme di prescrizioni ridicole»

"Per provare a fare un po' di campagna elettorale, Michele Emiliano è riuscito a varare un'ordinanza a dir poco schizofrenica. L'atto con cui la Regione Puglia ha introdotto alcune nuove 'concessioni' per i cittadini si è infatti rivelato un insieme di prescrizioni autoridicolizzanti per colui che lo ha pensato". Così in una nota il deputato barese di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "Dal momento in cui viene consentita la manutenzione individuale delle seconde case - prosegue -, non c'è una ratio che possa sostenere il veto, con tanto di minacce, posto dal Governatore al pernottamento al loro interno. O si tratta di un divieto non logico ma ideologico, figlio del fatto che non tutti possono permettersi una seconda casa, o è un ingiustificato processo alle intenzioni basato sull'idea che la seconda abitazione sia foriera di assembramenti. Analogamente, se è consentita la pesca amatoriale, perché chi ha una barca oltre a usarla per pescare non può anche dormirci, laddove possibile? I cittadini pugliesi stanno continuando a dare una grandissima prova di responsabilità, purtroppo non può dirsi altrettanto per chi li governa e goffamente cerca di autopromuoversi, alla faccia della pandemia", conclude.