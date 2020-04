Emergenza Covid 19, Regione Puglia liquida pagamenti per 597 mln

BARI - Questa settimana la Regione Puglia ha emesso complessivamente 2.118 pagamenti per un totale di 597 milioni e 275 mila euro. Una cifra che, per il 93 per cento, riguarda il Servizio sanitario regionale e il finanziamento ordinario per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

«Dopo 7 settimane di blocco dell’Italia a causa della pandemia da coronavirus - osserva il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - ci stiamo impegnando per rendicontare, ogni sabato, alla comunità pugliese, l’andamento dei pagamenti della Regione. Per rispondere alla richiesta di liquidità necessaria stiamo provando ad accelerare l'assolvimento degli impegni regionali nei confronti di tutti». In tutto, questa settimana, si tratta di 1.189 beneficiari verso cui la Banca d’Italia ha ricevuto ordini di pagamento dalla Regione per 42 milioni 239.626 euro. «Ormai il fronte della sofferenza economica e sociale causata dal lockdown è larghissimo ma, anche attraverso questi nostri report settimanali, puntiamo a mantenere viva la fiducia nel fatto che non lasceremo indietro nessuno», dice l’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese.

I Comuni hanno ricevuto oltre 2 milioni e 27 mila euro per gli anziani, 1 milione e 951 mila euro per i soggetti a rischio di esclusione sociale, 1 milione e 319 mila euro per il diritto alla casa, più di 721 mila euro nell’ambito della politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia, circa 570 mila euro come contributi agli investimenti nell’edilizia residenziale pubblica e locale, i piani di edilizia economico-popolare, l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa, circa 65 mila euro per interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido.