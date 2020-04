Coronavirus, ex consiglieri Puglia donano 10mila euro a Protezione Civile

BARI - Dieci mila euro sono stati donati per far fronte all’emergenza coronavirus dall’associazione degli ex Consiglieri regionali della Puglia. Lo comunica l'associazione al presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo: la cifra raccolta è stata devoluta alla Protezione civile pugliese.

«L'iniziativa spontanea, voluta da tutti i soci - dichiara Luigi Ferlicchia, presidente dell’associazione che riunisce i consiglieri regionali cessati dal mandato - vuole rappresentare una dimostrazione di generosità, in una fase drammatica che vede le Istituzioni affrontare un’emergenza sanitaria e sociale senza precedenti».