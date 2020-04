Coronavirus, «Emiliano tace sui tamponi»: sindacati forze dell'ordine contro la Regione

«Chiedevamo alla Regione Puglia di adoperarsi al fine di sottoporre al test dei tamponi Covid-19 tutto il nostro personale che presta servizio nella regione» ma "prendiamo atto del silenzio imbarazzante e assordante del presidente Emiliano che, ad oggi, dopo ben dieci giorni, non ci ha ancora onorato di alcuna risposta, a differenza di altre regioni che hanno deliberato l’applicazione di tali test agli operatori della sicurezza impegnati in prima linea». Lo affermano in una nota congiunta i segretari regionali delle organizzazioni sindacali Sim Guardia di Finanza, Alessandro Scarciglia; Sim Carabinieri, Antonio Taurino; e Sap-Polizia di Stato, Francesco Pulli.

«Avevamo chiesto - aggiungono - di valutare l’attivazione di idonei protocolli per la salvaguardia della salute del personale che rappresentiamo, cioè quello delle forze dell’ordine e del soccorso pubblico, operante in prima linea e maggiormente esposto al contagio. Possiamo contare solo su limitati dispositivi di protezione finora approvvigionati, il che ci priva della necessaria sicurezza personale esponendoci, in caso di contagio a mettere in quarantena intere articolazioni».

Una situazione, concludono i delegati sindacali, che rischia di arrecare «grave pregiudizio alle funzioni essenziali da noi svolte, senza contare che a queste condizioni costituiamo veicolo di contagio e diffusione del virus anche presso le nostre famiglie».

Di senso opposto, invece, la decisione assunta dal Governatore della Regione Basilicata, Bardi, che ha disposto l'esecuzione di test a favore delle forze dell'ordine.