Torremaggiore, imprenditore agricolo muore schiacciato da muletto

TORREMAGGIORE - È morto schiacciato da un muletto guidato da un operaio che, intento in una manovra per spostare della legna, non si sarebbe accorto della sua presenza: è successo nel pomeriggio in un'azienda agricola di via vecchia Foggia a Torremaggiore. La vittima è un imprenditore 58enne che, a causa dei gravi traumi riportati, sarebbe morto sul colpo. Inutili, infatti, i soccorsi subito prestati dai suoi dipendenti e del personale del 118 fatto intervenire. Per il titolare dell'azienda non c'è stato nulla da fare.

Sull'accaduto indagano i carabinieri intervenuti sul posto insieme agli ispettori dello Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl di Foggia che dovranno ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.