Bari, 25mila mascherine a dipendenti Arif

BARI - La protezione civile pugliese ha consegnato all’Arif 25mila mascherine, 11mila tute monouso e 5mila guanti per mettere in condizione il personale di operare in sicurezza in vista dell’imminente stagione irrigua e del successivo inizio della campagna di antincendio boschivo.

Lo annuncia il commissario straordinario di Arif, Gennaro Ranieri, che nei giorni scorsi aveva provveduto alla ricognizione del fabbisogno di dispositivi di protezione individuale in relazione all’emergenza sanitaria Covid 19. La stagione irrigua avrà inizio già la settimana prossima e quella di prevenzione dal 15 maggio. Intanto il commissario ha provveduto a far pervenire ai dipendenti un’ulteriore informativa sull'uso dei dispositivi e sui comportamenti da tenere sul luogo di lavoro.