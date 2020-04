Puglia, treni e bus, garantito prolungamento abbonamenti

BARI - Nel corso di una call conference con i concessionari pugliesi del trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico (Trenitalia, Fal, FdG, FNB, FSE), l’assessore ai trasporti della Regione Puglia Giovanni Giannini ha affrontato il tema dei titoli di viaggio già acquistati dagli utenti che si trovano nella condizione di non poter usufruire del servizio a seguito dei provvedimenti per l’emergenza Coronavirus. Tutti i partecipanti, informa la Regione, hanno condiviso la necessità di intraprendere azioni a beneficio degli utenti, dando la propria disponibilità a garantire il prolungamento della validità degli abbonamenti per il periodo emergenziale non goduto.

«Ho informato le imprese nel corso della conference call - ha dichiarato Giannini - che le Regioni hanno già approvato e inviato al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari precise proposte normative, tra le quali: l’istituzione di un Fondo straordinario per compensare la riduzione dei proventi da traffico; la proposta di prevedere il prolungamento degli abbonamenti per la parte residua di validità, di cui si potrà usufruire a decorrere dal termine delle misure di limitazione della circolazione delle persone e, i cui oneri, devono essere coperti con risorse straordinarie appostate dal Governo».