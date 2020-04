Coronavirus Puglia, consegnate 2mila tute al personale 118 e oltre 170mila mascherine

Quasi duemila tute protettive sono state consegnate dalla protezione civile ieri sera alla Puglia, un carico che ha evitato il blocco del 118 rimasto quasi a secco di dispositivi di sicurezza. In particolare, scarseggiavano proprio le tute di protezione, la Regione Puglia ieri aveva fatto pervenire a Roma una richiesta urgente per evitare di dover fermare quelle postazioni di 118 quasi sguarnite. In serata il carico è arrivato: 1.980 tute che già ieri sera sono state distribuite. Oltre alle tute sono stati consegnati 5 ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva, 10 ventilatori polmonari per terapia subintensiva, 112mila mascherine chirurgiche e 66mila mascherine FFP2.

(foto Tony Vece)