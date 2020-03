Regione Puglia stanzia 23 milioni per fitti casa

BARI - La Regione Puglia ha sbloccato 23 milioni che saranno trasferiti ai Comuni per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento degli affitti. Lo annuncia l'assessore regionale alle Politiche abitative, Alfonso Pisicchio: «Considerata l’eccezionalità del momento dettata dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di venire incontro alle esigenze dei soggetti beneficiari dei contributi a sostegno dei canoni di locazione riferiti all’anno 2018» si "procederà in tempi brevi ad effettuare le erogazione in favore dei Comuni».

«In un momento così delicato per famiglie, imprese, economia locale e nazionale - spiega l’assessore Pisicchio - stiamo sbloccando risorse per un ammontare complessivo di 23 milioni di euro, di cui 16 provenienti dal fondo Affitti e i restanti 7,9 milioni dal fondo per la morosità incolpevole. Sappiamo benissimo le difficoltà economiche che i sindaci e i Comuni stanno incontrando nella gestione dell’emergenza sanitaria. E per questo ci sembrava doveroso dare una risposta immediata, garantendo liquidità a quei cittadini che non potendo sostenere interamente un canone di locazione, si rivolgono alle amministrazioni locali». Il fondo da 23 milioni verrà distribuito ai Comuni che, poi, sulla base delle richieste ricevute e delle graduatorie le assegnerà alle famiglie in difficoltà e a rischio sfratto.