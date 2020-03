Coronavirus, «Tamponi a tutti gli operatori sanitari»

BARI - «Ora è indispensabile estendere i tamponi a chi rischia di essere contagiato dal Covid-19: infermieri, medici, tecnici, operatori socio sanitari ed ai lavoratori e lavoratrici di tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private, nonché gli Operatori di Sanità Service, inclusi i dipendenti delle cooperative sociali e del 118 (anche dipendenti e volontari) particolarmente esposti (come peraltro già documentato dall’Istituto Superiore di Sanità)». E’ la richiesta di Giuseppe Melissano, segretario generale Cisl Fp Puglia.

Per il dirigente sindacale «i tamponi vanno estesi in primis a loro, per isolare anche i positivi asintomatici, per proteggere le persone. Magari adottando un sistema intervento in progress che includa da subito la prima linea e poi gli altri operatori a minor rischio». La Cisl Fp chiede alla Regione e al governatore Michele Emiliano «di implementare il piano sanitario di contrasto alla diffusione del Covid-19, estendendo l'esecuzione dei tamponi con lo scopo primario di isolare anche i positivi asintomatici». "Dalle notizie che abbiamo -aggiunge Melissano -, in Puglia, sono alcune decine le operatrici e gli operatori sanitari già positivi al Coronavirus tra medici, infermieri e tecnici, oltre 2500 in Italia. Il numero di contagiati cresce ed aumenterà se non si adotta una profilassi specifica, a partire da queste lavoratrici e lavoratori in prima linea. E’ opportuno interrompere la catena di trasmissione del virus. Il personale sanitario che cura le persone non deve ammalarsi, la situazione è già critica e peggiorerà se non si garantirà la salute degli operatori maggiormente esposti».