Coronavirus, salgono a 320 i contagiati in Puglia. Boom di nuovi casi a Bari. 18 le vittime In Basilicata i positivi sono 13

Sono 72 i nuovi casi di contagio da coronavirus rilevati oggi in Puglia e due i decessi nella Bat. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi sono stati effettuati 327 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus, di questi: 255 sono risultati negativi e 72 positivi. 18 i decessi

I casi positivi sono cosi suddivisi:

26 in Provincia di Bari;

1 in Provincia Bat;

10 in Provincia di Brindisi;

29 in Provincia di Foggia (comprensivi dei 12 di ieri non comunicati, per problemi tecnici di trasmissione dati);

1 in Provincia di Lecce;

5 in provincia di Taranto;

Oggi sono stati registrati 2 decessi di pazienti già on patologie pregresse.

Con questo aggiornamento salgono a 320 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

BARI, CONTAGIATO MEDICO E 5 INFERMIERI - Un medico anestesista e cinque infermieri della clinica Mater Dei di Bari sono risultati positivi al tampone per rilevare il coronavirus. La notizia è confermata all’ANSA dall’ufficio stampa della clinica privata convenzionata. Dei cinque infermieri, uno era in servizio nel reparto di rianimazione ma era in malattia dal 4 marzo. Si tratta del settimo caso tra i dipendenti, la settimana scorsa è risultato contagiato anche un operatore socio sanitario in servizio nel reparto di Ginecologia e ostetricia, dove era stata ricoverata una partoriente, proveniente da Parma, poi a sua volta risultata affetta dal coronavirus.

LECCE, ORDINE MEDICI LANCIA CAMPAGNA DI "RECLUTAMENTO" - Il presidente dell’Ordine dei medici di Lecce, Donato De Giorgi, su proposta di alcuni suoi colleghi, sta compilano un elenco di medici, pensionati e non, che su base volontaria vogliono fornire il proprio contributo professionale per fronteggiare l’emergenza coronavirus. E’ stata, a questo proposito, lanciata anche la campagna sociale e l’hashtag #medicosempre. L’elenco sarà poi trasmesso alla direzione Asl di Lecce per «l'utilizzo più congruo ed efficace». Qualunque medico sia interessato può fornire i dati anagrafici, le eventuali competenze specifiche e le disponibilità di orario, contattando la segreteria dell’ordine al numero 0832.317152 o mandando un messaggio whatsapp al numero 3703340691. «Nella gravissima crisi epidemica attuale - dice il presidente - i medici e gli operatori sanitari sono coinvolti in un ruolo decisivo e storico, che deriva da una scelta etica, professionale e di vita, operata insieme al grandissimo sforzo comune di cittadini e istituzioni».

PUGLIA, PRESENTATO PIANO OSPEDALIERO CON 306 POSTI DI RIANIMAZIONE - In Puglia gli ospedali già pronti per l'emergenza «Covid» sono nove, sei pubblici, due privati e uno ecclesiastico, per un totale di 306 posti letto in terapia intensiva di cui 54 già attivi gli altri attivabili in caso di necessità. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, in videoconferenza questa mattina.

Gli ospedali per fronteggiare l’emergenza coronavirus sono: Policlinico di Bari, Riuniti di Foggia, Perrino di Brindisi, Moscati di Taranto, Fazzi di Lecce, l’ospedale di Bisceglie per quanto riguarda i pubblici; l’ecclesiastico è il Miulli di Acquaviva delle Fonti, i due privati sono Villa Lucia di Conversano, e Anthea Hospital. Attualmente i posti letto di terapia intensiva attivati sono 54, a questi si sommeranno altre 252 unità: 144 attivabili nel pubblico, 58 al Miulli e 50 nei due privati. Per quanto riguarda i reparti di pneumologia, i posti letto attivi ora sono 124 per i casi di coronavirus ma ne sono attivabili 403, per un totale di 527.

Infine, allo stato attuale ci sono 131 posti attivi nei reparti di Malattie infettive, ma ne sono attivabili altri 251, per un totale di 382 unità. Quindi, complessivamente sono riservati ai pazienti Covid 1.215 posti letto per l’emergenza. La rete ospedaliera si completa con i posti letto per le post acuzie, cioè riservati a quei pazienti contagiati dal coronavirus che hanno superato la fase critica ma che devono restare ricoverati perché potenzialmente ancora capaci di trasmettere il virus: in totale sono già disponibili 352 posti letto per post acuzie e 192 attivabili, per un totale di 545 unità. In totale, quindi, 1.760 posti letto per l'epidemia.

Durante la video conferenza stampa, il direttore del dipartimento Salute della Puglia, Vito Montanaro, ha annunciato che la Regione ha chiesto alla Protezione civile nazionale «la fornitura di 225 ventilatori e monitor». «Attualmente - ha spiegato Montanaro - abbiamo 500 ventilatori e sono già attivi nel sistema sanitario».