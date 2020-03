Bari, 100mila € donati da Fastweb per terapia intensiva Asclepios al Policlinico

Serviranno ad allestire i posti letto di terapia intensiva per il trattamento di pazienti Covid-19 i 100mila euro che Fastweb ha deciso di donare al Policlinico di Bari. Il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, ringrazia per il contributo che la società ha voluto devolvere all'ospedale del capoluogo pugliese.

"Siamo grati a Fastweb per la donazione, impegneremo le risorse per l'acquisto di materiali necessari al reparto Covid che stiamo allestendo nel padiglione Asclepios - dichiara Migliore - in questo momento di emergenza fare squadra è importante e solo così, tutti insieme, istituzioni, cittadini, imprenditoria, possiamo farcela".