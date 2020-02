Puglia, nasce il primo elenco di mediatori interculturali

BARI - In Puglia sono 223 i minori stranieri non accompagnati degli oltre 6mila censiti in Italia al 31 dicembre 2019. Per offrire loro la prima assistenza, l’ufficio del garante regionale dei minori e la Regione Puglia hanno attivato il primo elenco sperimentale dei mediatori interculturali. «Sono fondamentali figure di affiancamento e orientamento, che facilitano l’interazione di giovani di origini e culture diverse con un ambiente del tutto nuovo. Li aiutano ad integrarsi e fanno da collegamento con le istituzioni pubbliche», ha spiegato il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo.

Dal 2019, ha ricordato il garante Ludovico Abbaticchio, un protocollo d’intesa disciplina la collaborazione col Cefass, che concretizza una delle buone prassi avviate in materia di inclusione e formazione lavoro dei minori stranieri in Puglia. Il Cefass cura la formazione e la gestione dell’elenco dei formati, tecnici qualificati in mediazione culturale che potranno rispondere alla richiesta crescente di questa funzione, da parte di aziende, enti e istituzioni. Si tratta di un’iniziativa sperimentale perché cerca di aprire la strada agli assessorati ed alle realtà sociali senza sostituirle, ha precisato Abbaticchio. «Per ora è solo un elenco, ma si auspica di poter arrivare ad un albo riconosciuto a livello regionale», ha aggiunto la direttrice del Cefass Anna De Tommaso. «Proviamo a dare il nostro contributo per cercare di rendere migliore la Puglia e nel complesso delle attività extralegislative, è importante quella dei garanti, che sono diventati punti di riferimento a livello nazionale», ha concluso Loizzo.