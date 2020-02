Regionali Puglia, 92 aspiranti consiglieri regionali del M5S

Sono 92 gli iscritti pugliesi al Movimento 5 Stelle che hanno presentato la propria candidatura per entrare a far parte della lista elettorale alle prossime Regionali in Puglia. Delle 92 candidature, 25 arrivano dalla provincia di Bari, 22 dalla provincia di Foggia, 14 dal Tarantino, 13 i candidati leccesi, 11 quelli brindisini e 7 le candidature pervenute dalla Bat. Giovedì 20 febbraio dalle ore 10 alle ore 19, gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per decidere la lista dei nomi dei candidati portavoce nei rispettivi Consigli regionali. Gli attuali consiglieri regionali hanno deciso tutti di ricandidarsi, oltre a loro ha deciso di mettersi in gioco anche l'ex consigliere comunale di Bari, Sabino Mangano.