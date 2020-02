Regione, nuovo blitz per sfrattare Cassano dall'Arpal: centrosinistra «scappa» dall'aula

Il consiglio regionale è stato interrotto definitivamente per il venire meno del numero legale. Durante la discussione della proposta di legge riguardante "Misure regionali in favore degli adolescenti», il capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, ha presentato per la seconda volta un emendamento aggiuntivo per chiedere la decadenza del commissario dell’Arpal, l’agenzia per le politiche lavorative, Massimo Cassano. Zullo ha anche chiesto il voto segreto, a quel punto la maggioranza di centrosinistra per evitare il voto di possibili «franchi tiratori» ha abbandonato l’Aula e ha fatto venire meno il numero legale. Tra i banchi del consiglio sono rimasti solamente 21 consiglieri, due si sono astenuti, 19 i voti a favore dell’emendamento. Nel precedente consiglio regionale il centrodestra aveva già provato a far decadere Cassano dal ruolo di commissario Arpal, ma la votazione finì in pareggio.