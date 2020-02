Boccia, lo scherzo della moglie “iena” Nunzia De Girolamo: «Mi candido con Renzi»

Ci ha creduto davvero il ministro degli Affari Regionali, il biscegliese Francesco Boccia, quando la moglie Nunzia De Girolamo gli ha comunicato che si sarebbe candidata con il 'nemico' Renzi. Ma si trattava solo di uno scherzo delle Iene, andato in onda ieri sera su Italia Uno. Seduto sul divano, con una felpa con la scritta 'Bisceglie', il ministro 'litiga' con Nunzia, suggerendole «Non possiamo stare sulle montagne russe... Non capisco perché ti devi fare trascinare in un'operazione becera in cui schizza il sangue dappertutto», riferendosi all'"accordo" Salvini-Renzi sostenuto con fermezza dalla De Girolamo. Per vedere il video integrale questo è il link.