Xylella, Emiliano contro Fitto: «Spera che le cose vadano male»

«Non è così. Ovviamente Fitto sta disperatamente tentando di iniziare la sua campagna elettorale e lo fa a suo modo». Così il governatore pugliese, Michele Emiliano, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare le affermazioni di ieri dell’eurodeputato Raffaele Fitto (FdI), (probabile candidato presidente del centrodestra in Puglia), secondo il quale la Regione Puglia sarebbe stata commissariata nella gestione del fondi per la Xylella. Emiliano ne ha parlato a margine del 'Wired digital day' a Bari.

«Oggi - ha aggiunto - siamo nel Petruzzelli, e lui fece il diavolo a quattro per evitare che fosse aperto dopo che l'avevamo ricostruito. Questo è il suo stile. Spera che le cose vadano male per fare le campagne elettorali». «Ma si fanno le campagne elettorali - ha concluso Emiliano - per fare andare bene le cose della Puglia. Quindi se lui vuole dare una mano, è benvenuto».

AGRICOLTURA - La necessità di migliorare «la struttura organizzativa» della Regione «per i pagamenti dei fondi europei in agricoltura» è stata sottolineata oggi dal governatore Michele Emiliano, nel corso del 'Wired digital day'.

«Mentre siamo la prima Regione italiana, e tra le prime in Europa, nella erogazione dei fondi europei per tutto il resto - ha detto Emiliano - in agricoltura, dove onestamente in passato non c'erano stati grossi problemi, probabilmente bisognava creare una struttura simile a quella che abbiamo per gli altri" fondi europei, «e invece c'è ancora un sistema un pò artigianale».

«La Regione lo ha capito tardi - ha rilevato Emiliano - io l'ho capito tardi. E adesso abbiamo sostanzialmente rimediato, ma abbiamo fatto dei bandi per la erogazione di questi fondi che hanno determinato 700 giorni di blocco giudiziario. Perché evidentemente questi bandi non hanno soddisfatto tutti e sono stati impugnati». «Certo - ha precisato - alla fine abbiamo avuto ragione, ma sempre di un incidente si è trattato». «C'è stato un ritardo, lo abbiamo recuperato sostanzialmente - ha concluso - ma gli agricoltori pugliesi hanno sofferto molto».

I DATI - «La Puglia si presenta qui con dati economici strepitosi: in quattro anni abbiamo avuto un incremento del pil di più di quattro punti; abbiamo le esportazioni che sono salite del nove per cento; l’occupazione che è salita di 130mila unità in quattro anni. E nessuno ha dei risultati così in Italia». Lo ha detto il governatore pugliese, Michele Emiliano, a margine del 'Wired digital day' a Bari. Emiliano ha poi ricordato alcune delle 'disgraziè che deve affrontare la Puglia: «Una di queste - ha detto - è certamente la questione dell’Ilva, l’altra è questa infezione batterica che viene dal Sudamerica, denominata Xylella. Nonostante questo la nostra agricoltura quest’anno ha prodotto più del 60% dell’olio e delle olive di tutta Italia». «Nonostante queste minacce ci stiamo battendo bene - ha rilevato - e faremo ancora meglio in futuro».

Wired ha aggiunto Emiliano, «è una rivista che segue la Puglia con grandissima attenzione da tempo. Noi ci sentiamo sotto osservazione, ma anche coccolati». «Perché - ha detto - i nostri risultati sono importati e Wired non lesina la sua attenzione, riporta la grande capacità della Puglia di marcare la tutela dell’ambiente. Credo che anche l'argomento di questa giornata odierna consenta alla Puglia di esibire la sua testardaggine nel difendere la salute, l'ambiente, la ragionevolezza delle imprese industriali». «E contemporaneamente - ha concluso - fare dell’approccio scientifico alla decisione politica, e della innovazione tecnologica, la base filosofica per l’emancipazione dei Sud e del Mezzogiorno».

FITTO: MA EMILIANO NON RISPONDE NEL MERITO - Il probabile candidato presidente del centrosinistra, Emiliano, prova a fare una campagna elettorale senza mai entrare nel merito e senza parlare dei disastri che ha combinato.

“L’Agricoltura, dal Decreto Xylella al Psr, meritano risposte nel merito… non a me, ma ai pugliesi e in modo particolare agli agricoltori. E, invece, Emiliano continua a buttarla in politichese, negando l’evidenza del totale fallimento delle sue politiche agricole che hanno prodotto danni enormi e devastanti”.