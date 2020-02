Ex Ilva, i sindacati: «È uno scandalo. Integrazione cigs non corrisposta»

TARANTO - «Un altro scandaloso colpo ai danni dei lavoratori in cassa integrazione dell’Ilva in AS che per beghe e cavilli burocratici si vedono decurtate le loro retribuzioni». Lo denuncia Valerio D’Alò della segretaria nazionale Fim Cisl riferendosi al fatto che l’Ilva in amministrazione straordinaria non ha corrisposto ai suoi 1800 dipendenti in cassa integrazione straordinaria, dichiarati in esubero e non assunti da ArcelorMittal a novembre 2018, l'integrazione salariale del 10%. In questo mese l’importo erogato da Ilva è inferiore o in alcuni casi nullo (per chi non beneficia degli assegni familiari) proprio a causa della mancanza dell’integrazione salariale che è stata finanziata nel decreto Milleproroghe da parte del Governo, ma si è ancora in attesa della conversione in legge. «I lavoratori - puntualizza D’Alò - si vedranno decurtate di circa 200 euro le proprie retribuzioni. E’ inaccettabile che a seguito delle rassicurazioni e delle passerelle da parte della politica, come ripetiamo da tempo, a pagare siano i lavoratori. Il Governo comprenda che non si può giocare con le famiglie e le scadenze che ogni mese i lavoratori hanno. Si ripristini - aggiunge - la condizione quanto prima e non escludiamo la mobilitazione dei lavoratori». La misura dovrebbe essere corrisposta con gli arretrati della mensilitá di gennaio nel cedolino di marzo 2020.

«Abbiamo sollecitato per tempo il governo, ma ad oggi nulla è stato inserito nelle buste paga dei lavoratori. Riscontriamo una evidente leggerezza, quasi indifferenza, nei confronti della città di Taranto, contrariamente ai vari annunci». Lo sottolinea il coordinatore provinciale dell’Usb di Taranto, Francesco Rizzo, commentando la mancata corresponsione ai 1800 dipendenti in cassa integrazione straordinaria dell’Ilva in As dell’integrazione salariale del 10%, che è stata finanziata nel decreto Milleproroghe, ma si è ancora in attesa della conversione in legge. «A dir poco imbarazzante - aggiunge Rizzo - vedere il premier Conte che insegue Arcelor Mittal, quasi pregandolo di rimanere in Italia, in particolare a Taranto, e andando spudoratamente contro la volontà popolare. Il Governo del popolo, così si è autoproclamato, soprattutto nella sua componente Cinque Stelle, ma di fatto l’esecutivo, sta facendo tutt'altro rispetto a quello che la comunità vorrebbe di fronte ad una multinazionale che si è già mostrata per quello che è».

Il sindacalista evidenzia anche le problematiche dell’appalto-indotto. «Diverse - sostiene Rizzo - sono le ditte che comunicano il mancato impegno onorato da parte di Mittal, comportamento questo che mette in difficoltà moltissimi lavoratori e rispettive famiglie. Il risultato è uno stato di grande confusione e precarietà. Invitiamo dunque il territorio - conclude - ad una unità di intenti mirata a reagire in maniera costruttiva di fronte a questo gioco al massacro di cui fanno le spese sempre i cittadini e i lavoratori di Taranto».

LE PAROLE DEL MINISTRO CATALFO - «L'emendamento al decreto Milleproroghe è già stato depositato e ha ricevuto anche l’ok della Ragioneria generale dello Stato, ora attendiamo solo l'approvazione del provvedimento che avverrà nei prossimi giorni. L’emendamento stesso garantirà la continuità del sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria per l’anno 2020, prorogando così misure già in vigore negli anni 2018- 2019». Lo precisano il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco.

«Inutile quindi ingenerare preoccupazioni che non fanno bene ad un territorio già segnato da contrapposizioni e polemiche - aggiungono i due esponenti di Governo -. Lavoriamo insieme per costruire e non per dividere».