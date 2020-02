Arcelor Mittal, giudice Milano rinvia la causa al 6 marzo. Ecco l'ipotesi di accordo

Com'era prevedibili è stato concesso dal giudice il (terzo) rinvio dell'udienza nella procedura cautelare promossa dai commissari straordinari dell’Ilva contro ArcelorMittal. Dopo una pre intesa di massima sulla modifica del contratto per la modifica del contratto di affitto finalizzato all'acquisto del complesso aziendale ex lva, servono un po' di giorni per affinare i dettagli dell'accordo. I legali di Mittal hanno chiesto tempo sino a fine mese. E l'ad Morselli, presente in aula, ha confermato il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Nelle ultime ore le parti, con i rispettivi staff di legali e consulenti, hanno lavorato al nuovo documento di accordo, una versione avanzata e più articolata rispetto a quella raggiunta lo scorso 20 dicembre a Milano. Nel corso dell'udienza di oggi, il giudice civile di Milano Claudio Marangoni, ha rinviato l'udienza al 6 marzo: si tratta del terzo differimento dopo quelli già concessi il 27 novembre e il 20 dicembre.

A quanto pare, il nuovo documento verte su impegno diretto dello Stato nella «nuova» Ilva, pagamenti dei canoni restanti da parte di ArcelorMittal (ridotti però del 50% rispetto agli accordi iniziali, ovvero 7,5 milioni di euro invece di 15), occupazione, investimenti. Ma il tutto messo sotto forma di punti fermi, di impegni programmatici, sui quali poi prepararsi a trattare la definizione di un addendum da inserire al contratto. Ed è nell’addendum che troverà forma più compiuta e definitiva ciò che verrà messo nell’accordo-due.

Ieri sera da fonti attendibili trapelava un po’ di amarezza da parte del Governo per il mancato ingresso di ArcelorMittal nella nuova società che si occuperà di produrre il pre-ridotto e di gestire i forni elettrici, così come della richiesta avanzata dalla multinazionale di stabilire una possibile exit strategy. A quanto si è appreso, ArcelorMittal potrebbe lasciare l’Ilva il 1 novembre 2020, versando a titolo transattivo 400 milioni di euro più 100 milioni di euro per il magazzino di Ilva in As nel frattempo utilizzato. Si tratta naturalmente di voci che andranno poi confermate con accordi scritti.

Sicuramente, però, con la firma dell’addendum, ArcelorMittal dovrà ritirare l’atto di recesso dal contratto e questo determinerà anche la decadenza del ricorso cautelare urgente di Ilva in As. Davanti al giudice - Milano è la sede legale della società - pendono infatti da novembre scorso due ricorsi: l’atto di citazione di ArcelorMittal verso i commissari straordinari di Ilva, atto nel quale la multinazionale dell’acciaio ha ufficializzato la sua volontà di recedere dal contratto di Ilva adducendo una serie di ragioni, a partire dall’abolizione dell’immunità. E un ricorso cautelare urgente di Ilva in Amministrazione straordinaria proprio per impedire l’uscita della multinazionale.