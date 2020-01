Energia, il Mise pubblica nuovo bando per smart grid: 24 mln a Puglia e Basilicata

E’ stato pubblicato il nuovo bando per le Smart Grid destinato a supportare, con circa 24 milioni di euro, interventi di costruzione, adeguamento, potenziamento ed efficientamento di reti intelligenti per la distribuzione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili. Lo fa sapere il ministero dello Sviluppo economico, spiegando che la misura si rivolge ai concessionari del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e rientra nell’ambito del Pon Imprese e competitività Fesr 2014-2020.

L’obiettivo, viene sottolineato, è quello di favorire la piena integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale e promuoverne il completo utilizzo. Con il precedente bando del 2017 sono stati finanziati 36 interventi per un totale di circa 140,3 milioni di euro impegnati.