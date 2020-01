Puglia, Borraccino: «Al via 14 mln per viabilità comunale»

BARI - E’ stata pubblicata sul Burp del 14 gennaio 2020 la delibera di Giunta regionale che assegna quasi 14 milioni (13.957.336,98 euro) ai Comuni che hanno risposto agli Avvisi 611 e 612 del 24 luglio 2019 per «Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali», e «Realizzazione e manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse». Lo sottolinea in una nota l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Mino Borraccino, precisando che alla scadenza del 30 settembre 2019 sono arrivate 50 istanze su interventi per calamità e 47 per opere di manutenzione. «Le due tipologie di intervento, pur differenziate nelle cause dei danni - prosegue la nota - sono state considerate sostanzialmente equivalenti sul piano esecutivo, riconducendosi a lavori di ripristino di pavimentazioni ed opere connesse alla viabilità».

Borraccino ha ringraziato l’assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini «per il lavoro compiuto con la struttura assessoriale», esprimendo soddisfazione «per un provvedimento che, divenuto ufficiale con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, darà la possibilità a molti Comuni pugliesi di garantire sicurezza su importanti arterie stradali che spesso purtroppo le ristrettezze economiche delle Amministrazioni pubbliche locali non riescono a soddisfare».