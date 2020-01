Bari calcio, stop per Hamlili: ha una clavicola fratturata

BARI - Brutta tegola per il Bari dopo il pari a Viterbo: si ferma il centrocampista Zaccaria Hamlili, uno degli elementi con il rendimento più alto e costante dell’intera squadra. Il giocatore si è sottoposto stamattina a esami specialistici per la valutazione dei suo infortunio e i medici hanno riscontrato una frattura scomposta alla clavicola destra. I tempi di recupero variano dai due ai tre mesi.

Il club, con il mercato aperto, potrebbe intervenire per rinforzare la linea mediana della rosa di Vivarini con l’innesto di un altro giocatore con qualità da mediano e da incursore.