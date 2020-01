Primarie in Puglia, polemica per manifesto pro-Emiliano a Bisceglie

BARI - Sta suscitando polemiche l’immagine di un manifesto che sta circolando sui social e che invita a votare alle primarie con cui il centrosinistra sceglierà, domenica 12 gennaio, il proprio candidato alla presidenza della Regione Puglia: sul manifesto in questione sono indicati i quattro candidati in corsa ma c'è una «X» sul nome del governatore uscente Michele Emiliano. Il manifesto, secondo quanto si legge sullo stesso, sarebbe stato prodotto dal circolo Pd di Bisceglie. Il segretario della federazione del Pd della provincia Barletta-Andria-Trani, Pasquale Di Fazio, parla però di una «fake news che nasce dalla manipolazione di un manifesto e di un post curato dal Pd biscegliese in cui si formula un invito alla partecipazione alle primarie».

Alle primarie pugliesi sono candidati Emiliano; il consigliere regionale del Pd, Fabiano Amati; l’ex eurodeputata del Pd, Elena Gentile; e il sociologo indipendente Leonardo Palmisano.

Sulla vicenda, pubblicando una immagine del manifesto, interviene il leader di Azione, Carlo Calenda, che sosterrà Amati, chiedendogli di valutare «attentamente se esistono le garanzie per lo svolgimento di una competizione corretta».

«Il Pd di Bisceglie - afferma Amati - sta invitando al voto con l’invio di un fac-simile su cui è segnata la preferenza per Emiliano. Di questo passo finiranno per farci sapere i risultati già sabato sera?».

Domenico De Santis, dirigente del Pd e consigliere politico di Emiliano in Regione, pubblica su Facebook la foto del manifesto sul quale non c'è la 'X' sul nome di Emiliano. «Il materiale elettorale prodotto e utilizzato dal Pd biscegliese - sottolinea - è del tutto imparziale».