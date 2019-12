Il colosso di Amazon sbarcherà a Bitonto a gennaio? L'indiscrezione

BITONTO - Amazon starebbe per aprire il suo stabilimento, il secondo in tutto il Meridione d'Italia, a Bitonto. L'importante indiscrezione è trapelata da alcuni fornitori del colosso statunitense del commercio elettronico, che avrebbe scelto la città degli ulivi a fronte di una serie di valutazioni urbanistiche, di indotto logistico e strategico. Secondo quanto si apprende la struttura sarà attiva già da gennaio 2020

Una rivelazione che, se confermata, aprirebbe in maniera rilevante il mercato del lavoro di tutto il territorio, offrendo opportunità di impiego a centinaia di persone. Alle risorse umane necessarie per far funzionare la sede bitontina andrebbero aggiunte quelle per completare l'indotto da mettere a servizio della multinazionale.

In tutto il Meridione esiste solo un altro deposito di smistamento a sud di Roma, quello di Arzano, se l'indiscrezione si concretizzasse, Bitonto avrebbe vinto la concorrenza di un'altra città particolarmente interessata all'apertura della sede e intenzionata a potenziare la sua zona ASI, Molfetta.

Amazon, intanto, continua a dimostrare di voler investire in maniera importante in Italia: al momento la multinazionale con sede a Seattle, ha messo sul piatto 1 miliardo e 600 milioni di euro, creando oltre 55mila posti di lavoro. Dopo l'arrivo in Italia, nel 2011, con la sede di Castel San Giovanni, i poli logistici sul territorio italiano si sono moltiplicati: Milano, Rieti, Vercelli, poi Torino, Varese, Bologna, Firenze, Padova, Roma e Colleferro. Fino al primo di tutto il Meridione, lo scorso aprile, in provincia di Napoli. Chissà se alla fine non si aggiunga anche Bitonto.