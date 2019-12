Ferrovie, orari invernali, nuovo treno per la Valle d'Itria

Debutta lunedì 16 dicembre un nuovo treno per la Valle d’Itria. Lo annuncia Ferrovie del Sud Est (Fse, gruppo FS Italiane). Partirà da Bari Centrale alle 9.15 e arriverà ad Alberobello alle 11.10, Locorotondo 11.22 e Martina Franca 11.34. Ritorno previsto alle 16.24 da Martina Franca, arrivo a Bari alle 18.42. Potenziate anche le corse in bus tra Bari e la Valle d’Itria con un nuovo collegamento in partenza da Bari Largo Sorrentino alle 17.00 e arrivo a Martina Franca (viale Europa) alle 18.30, con fermate a Turi, Putignano, Alberobello e Locorotondo. Sono 11 corse nei giorni feriali e 8 nei festivi per oltre 700 posti ogni giorno.

Novità anche in Salento: sulla linea Lecce-Nardò via Novoli al posto dell’autobus delle 20.17 ci sarà un treno da Lecce alle 20.16 e un nuovo treno di ritorno con partenza da Nardò Centrale alle 21.18 per Lecce. Anche sulla linea Casarano-Gallipoli il servizio su bus delle 19.10 e quello delle 20.00 saranno sostituiti da due treni in partenza da Gallipoli alle 18.34 e da Casarano alle 19.15.

Ferrovie del Sud Est offre ogni giorno 1.600 corse in bus e 225 collegamenti in treno per un totale di 150mila posti per i pendolari verso i principali poli, anche scolastici, delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

Inoltre, la linea Bari-Putignano (via Conversano), la tratta a più alta vocazione pendolare dell’anello ferroviario - prosegue Fse - riaprirà a fine 2020. Entro i primi mesi del 2021 chiuderanno tutti i cantieri. Fino alla riapertura della linea, i servizi sostitutivi con bus sono potenziati nelle fasce orarie di maggior afflusso: oltre 90 le corse giornaliere sostitutive, con 40 mezzi, anche 15 bus autosnodati più lunghi e capienti.