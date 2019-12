Pd, decade il segretario provinciale Pagano: «Incompatibile»

La commissione nazionale di garanzia del Partito democratico ha deliberato la decadenza dell’onorevole Ubaldo Pagano dalla carica di segretario provinciale di Bari del Pd a «causa della sua condizione di incompatibilità prevista dall’articolo 28, comma 2, lettera C dello statuto del Pd». In sostanza, lo Statuto del partito prevede l’incompatibilità di segretario provinciale in caso di elezione in Parlamento.

Pagano è dal 4 marzo del 2018 deputato, ma da quel momento non ci sono mai state le sue dimissioni, si attendeva una modifica dello Statuto che non è mai arrivata. Quindi, 11 iscritti al partito hanno presentato ricorso alla commissione di garanzia chiedendo la decadenza di Pagano. Già lo scorso 21 ottobre, la commissione aveva concesso 30 giorni di tempo a Pagano per «porre in essere tutte le azioni utili a rimuovere la sua condizione di incompatibilità».

Ieri, 9 dicembre, l'assemblea del Pd barese ha chiesto alla commissione di "valutare, in via eccezionale e provvisoria, la proroga di Pagano», ma la richiesta è stata bocciata.