Bari, aeroporto in tilt per la nebbia: decine di voli cancellati e dirottati

BARI - Nebbia all'aeroporto di Bari Palese, manda in tilt il traffico aereo: numerosi voli cancellati e dirottati. Grossi i disagi per i passeggeri stamane, arrabbiati con le varie compagnie che non riescono a gestire l'emergenza. Decine di voli cancellati in partenza. Tantissimi i voli dirottati su altri aeroporti, in particolare due aerei diretti nel capoluogo pugliese e partiti rispettivamente da Dusseldorf e Francoforte, fatti atterrare a Pescara. Un terzo collegamento è stato invece fatto atterrare a Brindisi. Sono rimasti a terra i passeggeri di un volo Alitalia per Milano Linate delle 9.15, e non sono decollati sette collegamenti Ryanir diretti a: Roma Fiumicino, Pisa, Milano Malpensa, Valencia, Torino, Francoforte, Dusseldorf e Treviso.

Al momento sono 11 i voli dirottati su Brindisi il cui arrivo era previsto a Bari. Si tratta di voli, domestici e non, di Ryanair, Alitalia e Volotea e di Air Dolomiti.

Oltre 2500 le persone impossibilitate a partire e coinvolte dai disagi. Ulteriori informazioni, in tempo reale, sul sito di Aeroporti di Puglia.