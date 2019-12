Mittal, Emiliano in continuo contatto con Conte: «È una garanzia»

TARANTO - Sulla vicenda Arcelor Mittal «il contatto col presidente del Consiglio è continuo, l’ho visto l'altro ieri a Monte Sant'Angelo per l’inaugurazione della Sisecam, la nuova azienda turca che ha rilevato la Manfredonia Vetro, e in quell'occasione, in pubblico, il presidente ha ribadito tutto ciò su cui eravamo già d’accordo. Questo è per me un elemento di garanzia. E’ chiaro che, come tutte le cose della vita, bisogna vedere alla fine quale sarà l’accordo concreto». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando del siderurgico di Taranto a margine di un incontro sul servizio civile.

«Se il dialogo continua, e ovviamente continua con la dovuta riservatezza, - ha detto Emiliano - vuol dire che per ora c'è la prospettiva di trovare un giusto accordo. Che poi questo accordo consista nel permanere nell’idea di ArcelorMittal di andare via oppure in un cambiamento di prospettiva, questo è abbastanza, tra virgolette, irrilevante. Nel senso che sono convinto che il Governo deciderà in ogni caso di sostenere il processo di decarbonizzazione della fabbrica per tenere insieme sia la salute dei cittadini sia i livelli occupazionali».