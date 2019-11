Black Friday, Coldiretti: «Sei italiani su dieci si danno allo shopping»

Nel weekend del Black friday «hanno deciso di fare acquisti quasi sei italiani su dieci (il 58%) sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet, dando di fatto il via allo shopping delle feste. Chi coglierà le occasioni a prezzi più o meno stracciati spenderà in media 167 euro, seppur con sensibili differenze». E’ quanto emerge da un’ìndagine Coldiretti-Ixè su «Il Venerdì nero degli italiani», divulgata a Matera dove è stato allestito il Villaggio contadino di Natale.

Ad approfittare del «Venerdì nero» - ha sottolineato la Coldiretti - è «ben il 93% delle persone tra i 25 e i 34 anni, una percentuale nettamente superiore a quella totale italiana ma anche ai pari età americani che nello stesso periodo hanno pianificato di fare compere, ferma all’84% secondo le stime della National Retail Federation Usa».

Se «quasi quattro italiani su dieci (38%) spendono tra i 100 e i 200 euro - è scritto nel comunicato - un altro 9% arriva fino a 300 euro, un 7% si spinge a 400 euro mentre un 3% di 'paperonì supera addirittura i 500 euro. Per il 24% gli acquisti restano, invece sotto la soglia dei 100 euro. Ma c'è anche un 26% degli italiani non acquista nulla durante la settimana degli sconti mentre un 16% decide solo all’ultimo momento se mettere mano o meno al portafogli».