Puglia, accoglienza in ospedale: cantieri aperti a Brindisi, Foggia e Castellana

Dopo l’adozione del sistema visivo-ambientale nel Pronto soccorso del Policlinico di Bari, la Regione punta a rinnovare l’Irrcs de Bellis di Castellana, gli Ospedali Riuniti di Foggia e il Perrino di Brindisi sul fronte del miglioramento dell’accoglienza e dei servizi in ambito sanitario. Si chiamano «Hospitality» le Linee Guida per l’accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi, promosse dalla Regione - Dipartimento per la Salute e realizzato da Asset (Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) in collaborazione con Aress (Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale). Ora, grazie a questo progetto, stanno partendo i cantieri del Pronto soccorso del «SS. Annunziata» di Taranto e del Pediatrico di Bari.

«Con Hospitality - sottolinea il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - le politiche sanitarie regionali potranno influire anche sull’accoglienza migliorando i servizi di informazione e presa in carico, questione molto sentita dai cittadini». «Ovviamente –spoega il direttore di Asset, Elio Sannicandro - ciò si svolge in parallelo a tante altre azioni prioritarie condotte nel settore sanitario regionale e rivolte al rafforzamento dell’offerta, al reclutamento di nuovo personale e al potenziamento delle strutture ospedaliere con interventi edilizi e impiantistici, nonché con la dotazione di nuove apparecchiature tecnologiche per la cura dei cittadini». Obiettivo del progetto è, appunto, adeguare il confort per gli utenti, fornire le informazioni e la corretta segnaletica (wayfinding), usare colori, materiali, segnali e forme omogenee e familiari valide per tutto il territorio regionale. «Informare, orientare, accogliere in spazi decorosi e dotati di servizi e comfort determina - agiunge sannicandro - innanzitutto una maggiore efficienza e semplifica l’erogazione dei servizi». Tale modello sarà applicato sia nell’adeguamento delle strutture ospedaliere e sanitarie esistenti sia per la realizzazione di nuovi ospedali e Presidi territoriali di assistenza (Pta).

In particolare, per il Pediatrico di Bari sono state avviate le opere per l’ampliamento del Pronto soccorso e l’adeguamento delle sistemazioni esterne e dei percorsi di accesso. La conclusione dei lavori è prevista in primavera. A Taranto sarà allestito in questi giorni il cantiere per il pronto soccorso del SS. Annunziata: saranno ampliati gli spazi di accoglienza e adeguate le sale di assistenza con nuovi arredi, attrezzature e segnaletica. Sono già in fase avanzata le progettazioni per adeguare l’ospedale de Bellis di Castellana (Irccs) che vedrà un adeguamento dell’intero piano terra con gli spazi di accoglienza e i servizi agli utenti per le prenotazioni e il pagamento ticket. Analogamente sono in fase avanzata di realizzazione l’allestimento degli spazi di accoglienza del nuovo reparto di Emergenza (DEU) degli Ospedali Riuniti di Foggia mentre il gruppo di lavoro Asset ha avviato lo studio progettuale per l’adeguamento del Perrino a Brindisi. A queste, seguiranno altre strutture, come il Pta di Fasano e il nuovo Centro Risvegli di Ceglie Messapica.