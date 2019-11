Emergenza, anche in Puglia arriva il numero unico 112

Entro la prossima estate, probabilmente in agosto, la provincia di Bari e Foggia avranno il numero unico di emergenza 112 che nel corso dell’anno sarà esteso anche al Salento. La Puglia si adegua dunque alle normative europee ed entro il prossimo anno dovrà «smantellare» l’attuale rubrica telefonica dei servizi di polizia e di pronto intervento.

Se ne è parlato ieri a Bari durante la riunione della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, che ha fatto il punto con i prefetti pugliesi delle attività dopo la firma di un protocollo di intesa tra Regione e ministero dell’Interno. Il meccanismo europeo prevede che sarà il centralino unico, cui viene affidato il numero 112 oggi assegnato ai carabinieri, a smistare le chiamate dei cittadini: le telefonate verranno girate, a seconda delle necessità e dopo la localizzazione del chiamante, o alle forze di polizia, o ai vigili del fuoco oppure ai servizi di soccorso (l’attuale 118). Questo comporta l’attivazione di tre nuove centrali operative che verranno gestite dalla Regione: in altre parti d’Italia si è deciso di ampliare le sale che si occupano del servizio di emergenza sanitaria. Dopo l’attivazione del numero unico, tutte le chiamate fatte al 112 (ma anche al 113, al 115, al 117 e al 118) verranno automaticamente girate a questa nuova struttura.

Le tre sale operative del numero unico 112 verranno attivate nelle sedi di protezione civile della Regione, cioè Bari, Foggia (nell’aeroporto) e a Campi Salentina. Per il loro funzionamento verranno assunte 143 persone: ieri il vicepresidente della Regione, Antonio Nunziante, ha proposto che siano le forze dell’ordine a occuparsi della formazione degli addetti al servizio. «L’idea - dice Nunziante - è stata accolta dai prefetti, che la riporteranno nelle riunioni provinciali dei Comitati per l’ordine e la sicurezza». L’idea è che si parta entro agosto con Bari e Foggia, poi con il Salento: Nunziante ha già reperito la copertura finanziaria per le assunzioni del personale, che prevederanno una procedura di concorso a tempo indeterminato.