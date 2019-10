San Severo, lite tra rivali finisce a coltellate: ferito giovane, è grave

FOGGIA - San Severo, violento litigio in strada: accoltellato un uomo. Dopo aver iniziato una rissa, si presume per rivalità, uno dei giovani che aveva preso parte alla discussione, ha estratto un coltello e ha ferito l'altro giovane.

È accaduto l'altra mattina, in largo Cesare Battisti. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti e il movente del litigio. La vittima del ferimento è stata trasportata all'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza e dove è tutt'ora ricoverata. La vicenda è all'attenzione dei carabinieri, che hanno recuperato l'arma utilizzata per il ferimento e, in serata, hanno fermato (in attesa di convalida) il presunto responsabile per tentato omicidio.