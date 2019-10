Vitamina D, boom di fiale che costano il quadruplo: la Puglia spreca 9 milioni

I pugliesi utilizzano il 38% in più della media nazionale di colecalciferolo, farmaco che serve a compensare la carenza di vitamina D, e - soprattutto - sembrano preferire le fiale alle meno costose gocce. Il risultato è che nel 2018 la Regione ha speso 23,6 milioni di euro, che mettono questo ormone al primo posto in graduatoria tra quelli per i quali si spende di più. Eppure, semplicemente utilizzando le gocce si potrebbero risparmiare ben 9 milioni.

Continua a leggere a pagina 8 sulla nostra edicola digitale