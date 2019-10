Stornarella, Potito in versione «Iene» ricevuto dal ministro Costa

Da Stornarella al Ministero dell’Ambiente, per formulare al ministro Sergio Costa le domande pressanti di una intera generazione, inquieta per il futuro del clima e del pianeta: stasera a “Le Iene Show” (alle 21,15) su Italia 1, ci sarà anche il piccolo Potito Ruggiero, il 12enne dauno che ha manifestato da solo nella piazza del suo paese per il Global Strike For Future. Venerdì scorso aveva con se un disegno di una torta farcita di plastica e materiali inquinanti.

Accanto alla torta, lo slogan di un ragazzino determinato: «I keep an eye on you», cioè «vi tengo d’occhio». Il sindaco di Stornarella, Massimo Colia, lo ha visto e gli ha chiesto spiegazioni, ricevendo questa risposta: «La terra è nostra madre e non si è mai visto un figlio che maltratta una madre fino a portarla alla morte». Da qui la pubblicazione della foto della sua originale protesta sui social, con una immagine divenuta virale.

Stasera Potito, con gli abiti cult delle Iene, dialogherà con il ministro Costa su come ridurre l'utilizzo della plastica per uso alimentare e sulle pratiche domestiche virtuose, come l'utilizzo di fonti luminose a risparmio energetico e saponi alla spina. Il piccolo di Stornarella incalzerà Costa sull’uso dell’aereo, considerato un mezzo inquinante: «Si sposta con gli aerei?». E il ministro ha di contro rivendicato l’impegno del dicastero per la piantumazione nelle riserve naturali. [m.d.f.]