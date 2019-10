Multati per reti da pesca troppo strette: la protesta dei pescatori da Manfredonia a Bari

«Verbali fino a 40 mila euro». Sequestri in mare di reti, attrezzature da pesca e pescato. Marinerie mobilitate nel barese. Vibrata la protesta degli armatori del compartimento di Bari, da Molfetta a Santo Spirito, Giovinazzo e Mola di Bari che hanno stabilito di «astenersi dal lavoro - annunciano le cooperative di pesca di Mola di Bari - per chiedere un intervento delle istituzioni politiche preposte». In alcuni porti sono stati segnalati spari di razzi di segnalazione che hanno comportato l’intervento della Guardia costiera.

Continua a leggere sulla nostra edicola digitale