Sanità in Puglia, Emiliano: «Soddisfatto per verifica Ministeri Salute e Finanze su Lea»

BARI - Il governatore Michele Emiliano si è detto 'molto soddisfattò dopo la verifica dei Ministeri Salute e Finanze sugli adempimenti Lea per la Puglia (Livelli Essenziali di Assistenza), che «hanno riconosciuto che la Regione Puglia - si legge in una nota - mantiene costante la governance delle politiche sanitarie. E’ stato riconosciuto che le politiche adottate sono di carattere strutturale in quanto la Regione ha dimostrato di essere coerente ed omogenea nell’affrontare le criticità che avevano portato la Puglia in una condizione di scarso equilibrio economico-finanziario, sulla organizzazione complessiva del sistema salute e sulla capacità di intercettare ed eliminare gli sprechi».

E’ stato inoltre «anticipato - prosegue la nota della Regione - che il prossimo incontro verterà sulla analisi del completo raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Operativo, senza cenno alcuno a ipotesi di predisposizione di un ulteriore Piano. Il tavolo ha verificato positivamente il Bilancio Consolidato Sanitario 2018 sia per le poste economiche che patrimoniali e la regione ha garantito anche per il 2018 l'equilibrio economico complessivo. Il tavolo di verifica ha registrato i miglioramenti complessivi del SSR ed ha invitato la Regione a continuare ed ulteriormente potenziare le azioni di governance e di rigore con particolare attenzione alla spesa farmaceutica per acquisti diretti. Confermati i risultati in materia di pagamneti dei fornitori (zero ritardo). Superata in maniera definitiva la Verifica sugli adempimenti LEA 2017, con lo sblocco della premialità 2017 pari a 215 milioni di euro (pari a crediti verso lo Stato)». Ora, tra l’altro, «si resta in attesa della elaborazione dei dati definitivi sui Lea 2018».

«Sono molto soddisfatto del risultato - commenta Emilianp - frutto di un lavoro di squadra che parte da lontano. Il gruppo di lavoro ha dimostrato di essere in grado di far superare al sistema sanitario Pugliese le criticità che restano per completare il percorso di affrancamento dal programma operativo».