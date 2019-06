FI, confermati D'Attis e Damiani: fiducia da Berlusconi, obiettivo la Regione

«Ringrazio il Presidente Berlusconi che ha confermato la sua fiducia ai coordinatori regionali. Per quanto riguarda la Puglia, tale fiducia mi rende ancora più carico di responsabilità». Così il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, a margine dell’incontro di oggi con il presidente Berlusconi e a distanza di qualche giorno dal comunicato con cui Toti e Carfagna avevano stoppato tutti i coordinatori regionali invitandoli ad astenersi da ogni attività politica programmatica.

«Continuiamo nel nostro percorso -aggiunge- puntando ai grandi temi che fanno parte del patrimonio genetico di Forza Italia e che guardano ai bisogni dei nostri concittadini. Con i nostri parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e consiglieri comunali saremo ancora più presenti sul territorio. In Puglia abbiamo una partita vitale nel prossimo futuro con le elezioni regionali del 2020: una battaglia che, con il centrodestra unito e coeso, possiamo vincere per liberare la Puglia da 15 anni di malgoverno del centrosinistra».

«Oggi -dichiara il vice commissario, il sen Dario Damiani- il presidente Berlusconi è stato come sempre un grande leader : ha dato fiducia a chi, come noi, ce la sta mettendo tutta e ci ha spronati per continuare a lavorare con il massimo dell’impegno. È stato un incontro importante, anche a seguito di alcune dichiarazioni di chi, non avendo a cuore le sorti del nostro partito, ha cercato di turbare la fase di riorganizzazione appena avviata. Siamo ancora più determinati, adesso, a spendere ogni energia utile per dare a Forza Italia un maggiore radicamento ma, soprattutto, come ha detto il presidente Berlusconi, ad aprire il partito per consentire un vero e positivo rinnovamento. Ora, si costruisce sulla proposta, e non sulla protesta».