Bari, elezioni nuovo Rettore: sfida a due tra Bronzini e Bellotti

BARI - Corsa a due per la poltrona di rettore dell'Università di Bari: sarà ballottaggio tra Stefano Bronzini e Roberto Bellotti. Il direttore del dipartimento di Lettere Bronzini, al primo posto nei primi due turni di votazione, è rimasto in testa anche al terzo turno elettorale del 25 e 26 giugno con il 37% delle preferenze ma non è riuscito a sfondare il muro del 50% dei voti.

Come sfidante c'è invece il direttore del dipartimento di Fisica Bellotti (che ha conquistato il 31% dei consensi) sorpassando il direttore della clinica di Medicina interna Angelo Vacca (29% dei voti): lo scienziato ha inseguito il medico per i primi due turni ed è riuscito a passare avanti al terzo turno guadagnandosi l'accesso alla fase finale della gara.

Nelle due giornate di votazioni si sono recati al seggio in 2.494 tra docenti, personale amministrativo, studenti e dottorandi, l'80,14% degli aventi diritto. Chi la spunterà alla fine prendendo il posto dell'uscente Antonio Uricchio? Il verdetto arriverà il 4 e 5 luglio data delle nuove elezioni.