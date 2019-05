Il Picerno festeggia per la seconda volta: promosso di nuovo in C

Il Picerno - squadra di un paese di circa seimila abitanti a 20 chilometri da Potenza - ha conquistato la promozione in serie C per la seconda volta in poche settimane. Dopo la penalizzazione di tre punti che due giorni fa aveva riaperto le sorti del girone H della serie D, è risultata decisiva la vittoria ottenuta sul Bitonto per 3-2 nella partita disputata a porte chiuse sul campo neutro di Rionero in Vulture (Potenza). La squadra allenata da Domenico Giacomarro ha concluso il campionato a 78 punti, tre in più del Cerignola.

A distanza di 17 giorni dalla prima festa promozione, cominciata al termine della gara casalinga pareggiata 0-0 con il Taranto, la formazione lucana ha potuto quindi brindare per la seconda volta al salto di categoria. La promozione era stata rimessa in discussione dalla penalizzazione di tre punti decisa dalla Corte sportiva d’appello nazionale della Figc in seguito agli scontri avvenuti a fine primo tempo proprio della partita dello scorso 18 aprile contro i tarantini.