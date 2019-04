Bari, contro il Rotonda sarà festa promozione

Una vera giornata di festa per la promozione in Lega Pro: il Bari ha organizzato un programma articolato per celebrare il ritorno del club tra i professionisti. Nel pre-partita di Bari-Rotonda, domenica al San Nicola, è previsto un breve saluto del presidente e a seguire l'esibizione di Sabino Bartoli che canterà dal vivo l’inno del Bari; nell’intervallo è prevista una esibizione di Renato Ciardo.

Il clou dopo il 90': ci sarà la presentazione e la premiazione della squadra, dello staff e della dirigenza con il discorso del presidente Luigi De Laurentiis che premierà tutti i tesserati e la consegna della coppa da parte presidente della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia.