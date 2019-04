Pasqua, previsto a Matera un lungo ponte da tutto esaurito

MATERA - Per il lungo Ponte di Pasqua si registra il «tutto esaurito» a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, con tanti turisti che alloggiano anche in altri centri della provincia e del comprensorio murgiano pugliese.

Un segnale continuo di presenze si era già segnalato nei giorni scorsi con le rappresentazioni e le mostre legate ai riti della Settimana Santa, soprattutto nei rioni Sassi e nel parco rupestre, luoghi che hanno ospitato produzioni di grandi film come «Il Vangelo Secondo Matteo» di Pier Paolo Pasolini e «The Passion» di Mel Gibson. E che dopo l’estate saranno il set di alcune sequenze del nuovo «007».

Forte è il richiamo di Matera 2019 sopratutto con la grande mostra, inaugurata in settimana a Palazzo Lanfranchi, sul "Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra '400 e '500». L’attenzione sulla Città dei Sassi, entrata ormai a pieno titolo tra le città italiane d’arte da visitare, è stata favorita anche da iniziative private avviate lo scorso anno. Tra queste va segnalata la mostra «La persistenza degli opposti», dedicata a Salvator Dalì, ospitata nelle chiese rupestri di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù, con alcune sculture dislocate anche nel centro storico.

I turisti fanno inoltre la fila nei punti panoramici per un selfie o per visitare i luoghi dei sistemi di raccolta delle acque, come l’antico palombaro di piazza Vittorio Veneto. Altri luoghi molto frequentati sono quelli del sistema museale pubblico e privato come il Museo di scultura moderna (Musma), le chiese del Piano e il Duomo, le case museo delle civiltà contadina e il circuito delle Chiese rupestri tra i Sassi Caveoso e Barisano. Fuori porta, invece, gli escursionisti affollano il belvedere di Murgia Timone, e alcuni non mancano di raggiungere la Cripta del Peccato Originale nota come «La Cappella Sistina del rupestre».