Calcio, anche il Matera partecipa alla coppa "Scirea"

MATERA - Sarà il Matera calcio, che continua a partecipare ai campionati nazionali giovanili nonostante la recente esclusione dalla serie C della prima squadra, a sostituire - per questioni organizzative - la squadra africana del Darou Salam Dakar (Senegal), alla XXIII edizione della Coppa «Gaetano Scirea». Il torneo internazionale riservato alla categoria under 16 è in programma a Matera e in altri centri della Basilicata e della Puglia dal 27 aprile al 4 maggio.

Durante la presentazione del torneo è stato conferito il premio «Lealtà nello sport» al giornalista Michele Capolupo, direttore della testata on line «Sassilive».

Al torneo parteciperanno 16 squadre, divise nella prima fase in quattro gironi: Juventus, Bate Borisov, Taranto, Figc Matera, Italia Under 16 Lega nazionale dilettanti, Rethymno Creta, Viktoria Plzen, Matera 2019, Udinese, Sparta Praga, Matera calcio, Lucchese, Tor tre Teste di Roma, Torino, Partizan Belgrado e Figc Basilicata. La partita inaugurale si terrà sabato 27 aprile a Matera tra l’Italia Under 16 Lega nazionale dilettanti e il Matera 2019.

Gli organizzatori - come ha ricordato il giornalista Luca Corsolini, che cura gli eventi sportivi per Matera 2019 - hanno previsto per il 4 maggio una giornata dedicata a due anniversari: il 30/mo della morte di Gaetano Scirea, con la presentazione del libro di Italo Cucci su Giampiero Boniperti che scoprì il campione della Juve e della Nazionale azzurra e il 70/mo della tragedia di Superga che colpì il Grande Torino. Per l'occasione sarà presentata una storia illustrata dal disegnatore di fumetti Matteo Matteucci.