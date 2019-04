Potenza, anziana si ustiona con le fiamme di una stufa: è grave

POTENZA - Una donna di 84 anni che, a Bella (Potenza), stamani è stata raggiunta dalle fiamme partite, quasi sicuramente, da una stufa installata nella sua abitazione, ha riportato ustioni su circa il 40% del corpo. Soccorsa dal 118, l'anziana ora si trova in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Potenza: secondo quanto si è appreso, nelle prossime ore dovrebbe essere trasferita in un centro per i grandi ustionati.