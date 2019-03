Xylella, Emiliano a Lecce al presidio degli agricoltori

«E' la prima volta che mi capita di occupare una piazza. Per me che ho una storia personale diversa, che non passo di notte col rosso neppure alle 3, è dura, così come è dura per questi agricoltori che hanno parcheggiato i loro trattori qui». Lo ha detto questa mattina a Lecce il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, arrivato alle 7 in piazza Mazzini per partecipare alla mobilitazione permanente degli agricoltori arrivati a bordo dei loro trattori, alcuni dei quali hanno persino trascorso la notte a bordo dei loro mezzi.



Una mobilitazione no-stop che durerà fino a quando non arriveranno risposte certe per le aziende salentine messe in ginocchio dalla Xylella. Emiliano ha annunciato di aver ottenuto che una delegazione di agricoltori venga ricevuta domani dal premier Conte ad Ecotekne prima del previsto incontro al Cnr. "Domani Conte ci dovrà dire - continua Emiliano - se il piano speciale per il Salento potrà essere varato. Gli agricoltori qui vogliono sapere come mai per degli alberi bellissimi, importanti come i pini, che però non sono produttivi è arrivata una valanga di soldi per reimpiantarli e per gli ulivi che sono l’identità stessa dell’Italia stanno lesinando un contribuito che peraltro consentirebbe a migliaia di giovani coltivatori di continuare a sperare. Purtroppo questo è il Sud, permanentemente discriminato anche quando come in Puglia si sacrifica, lavora, fa il proprio dovere.

Noi il nostro lo stiamo facendo, abbiamo fatto tutto quanto era possibile con le nostre risorse, ma ora abbiamo bisogno di aiuto da parte dell’Italia. Peraltro quanto abbiamo chiesto (500 milioni di euro in tre anni) non cambierà di certo le sorti del bilancio dello Stato. Abbiamo messo in campo tutti i soldi che la Regione ha a disposizione, quindi un supplemento rispetto alle somme già comprese nel Psr di 110 milioni di euro ma non bastano, sono una goccia nel mare. I 500 milioni di euro in tre anni che abbiamo chiesto al Governo servono per ricostruire il paesaggio e l’olivicoltura del Salento , elemento di fondamentale importanza per tutta l’economia non solo per quella agricola, ma anche quella turistica, industriale, i frantoi, nonché l’immagine della stessa terra»