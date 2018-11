Pd, Emiliano: «Calenda va via se mi ricandido? Motivo in più per farlo»

BARI - «E' una ragione in più per candidarmi. Se se ne va è un colpo di fortuna». Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, risponde all'ex ministro Carlo Calenda che ha dichiarato l'intenzione di lasciare il Pd in caso di un ok del partito alla ricandidatura di Emiliano a governatore pugliese. «Se il Pd ha già deciso di ricandidare Emiliano a governatore la mia permanenza nel Partito democratico è già finita»: aveva affermato Calenda, intervistato da Enrico Cisnetto per 'Roma InConTra'.

«Tra Emiliano e Danilo Toninelli dalla torre butto giù Emiliano - aveva anche spiegato l'ex ministro- perché è stata in assoluto una delle persone più scorrette con il Pd e con i governi del Pd, e anche con l'interesse del Paese. Ha usato dossier complicati per prendere in giro le persone e lanciare insulti che non ho ricevuto nemmeno dai miei peggiori avversari»