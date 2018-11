Vaccini, in Puglia l’obbligo funziona ma le sanzioni non ci sono

BARI - La buona notizia è che in appena sei mesi, da dicembre a giugno, la Puglia ha raggiunto il 95% di copertura vaccinale per il vaccino trivalente, quello che comprende anche il morbillo. Quella meno buona è che la situazione è a macchia di leopardo, con tre province ancora lontane dalla soglia di sicurezza. Ma a lasciare perplessi è il fatto che a due anni dall’introduzione dell’obbligo, non è stata comminata nemmeno una sola multa a chi non ha vaccinato i bambini in età scolastica.

Non si tratta, va detto, di un problema solo pugliese, perché le sanzioni non sono partite quasi in nessuna Regione. Il motivo è prettamente burocratico. Da un lato c’è la lunghezza delle procedure (in Puglia siamo nella fase di invio delle raccomandate di diffida agli inadempienti), dall’altro il dubbio su cui deve materialmente comminare le sanzioni. Secondo la lettura prevalente, condivisa anche in sede ministeriale, le Asl dovrebbero trasmettere gli elenchi all’Agenzia dell’Entrate per l’emissione dei ruoli, ma per farlo servirebbe un accordo che non esiste. Fatto sta che, ad oggi, chi non ha vaccinato i figli di età inferiore a 6 anni ha avuto l’espulsione da nidi e asili, come previsto dal decreto Lorenzin. Chi invece ha figli in età da scuola dell’obbligo, al momento non ha avuto alcuna sanzione, né per lo scorso anno né per quello in corso. E nessuno è in grado di dire se - e quando - partiranno le multe... Leggi il resto dell'articolo nell'edizione online