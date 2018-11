Morbillo a Bari, vaccinazioni a tappeto: «salta» il direttore dell'Ospedaletto. Si temono altri contagi

BARI - Chiunque abbia avuto contatti con persone malate di morbillo è stato sottoposto al piano post-esposizione, che prevede la somministrazione del vaccino. Anche agli addetti dei pronto soccorso di Bari, partendo da quello del Policlinico dove si sarebbe sviluppato il contagio per almeno tre degli otto casi finora accertati. Partiti una bambina di 10 anni, ricoverata a fine ottobre nel reparto infettivi dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, che da stamattina è - nei fatti - commissariato: c’è il serio dubbio che la notifica del caso-indice (quello iniziale) non sia avvenuta nei tempi previsti dai protocolli. Si prevedono altri contagi. Leggi l'articolo completo nell'edizione in edicola