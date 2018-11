Influenza, a Bari in coma 59enne: primo caso di quest'anno in Italia

Un barese di 59 anni è ricoverato in Rianimazione al Policlinico di Bari per le conseguenze di una grave forma di influenza. Una infezione che il paziente, una persona in buono stato di salute generale, ha certamente contratto in loco, e che dunque dimostra l’avvio - con anticipo - della stagione influenzale: il virus responsabile - secondo le analisi condotte dal laboratorio di Epidemiologia e sanità pubblica, è una variante dell’A/H1N1, lo stesso responsabile della pandemia del 2009, che - secondo l’Iss - quest’anno in Puglia è comparso per la prima volta in Italia. A fronte di una insufficienza respiratoria grave, è stato disposto per l'uomo il trattamento con l’Ecmo, la macchina cuore-polmoni per la circolazione extracorporea. La sua situazione, secondo la direzione sanitaria del Policlinico, è piuttosto seria.

L'articolo completo disponibile nell'edizione in edicola